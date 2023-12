Rafa Leao si scatena contro Massimo Marianella: clamoroso in tribuna al meazza

03 dicembre 2023 a

Il Milan si rialza, torna a vincere col Frosinone - 3-1 nella partita del sabato sera a San Siro - e Stefano Pioli respira. Il mister per ora evita l'esonero: tre punti in una partita difficile e decisiva, con la squadra e soprattutto la difesa decimata.

Tra gli assenti anche Rafa Leao, stella di questo Milan, fermo per infortunio. Ma il portoghese era ovviamente al Meazza, dove ha seguito il match dalla tribuna. E durante la partita si è scatenato sui suoi profili social. Nel mirino di Leao ci è finito anche il giornalista Massimo Marianella, molto critico nei confronti di Luka Jovic, attaccante rossonero in campo contro il Frosinone e, fino a ieri, autore di una stagione molto opaca.

Ma proprio Jovic ha sbloccato la partita, con il suo primo gol in rossonero: una liberazione, per l'ex Fiorentina. Marianella, prima della partita, commentando il fatto che fosse titolare, aveva affermato: "Se il Milan aspetta i gol di Jovic rischia di aspettare un po'". Frase a cui, sui social, Leao ha voluto replicare. Come? Ha ripostato proprio la frase di Marianella, condita da un sorrisino al contrario: la bordata, insomma, è servita.

Ma non solo. Leao ha anche esaltato Mike Maignan, autore dell'assist direttamente da rinvio per il gol di Pulisic: "Abbiamo un centrocampista in più", ha commentato Leao. Infine, un omaggio a Ismael Bennacer, tornato in campo dopo un lunghissimo infortunio.