Djokovic, l'ex allenatore gela Sinner: "Novak il migliore, lo dirò per sempre"

04 dicembre 2023 a

a

a

Chi è il più forte di tutti i tempi nel tennis? Un dibattito lungo e interminabile, un po’ avviene negli altri sport tipo il calcio (più forte Maradona o Pele? Messi o Ronaldo?), nella F1 (più forte Schumacher o Senna), in MotoGP (più forte Rossi o Marquez?) e via dicendo. C’è chi si affida soltanto ai numeri per giudicare e c'è chi invece estende la sua visione anche ad altri aspetti.

Per Nikola Pilic, ex allenatore di Novak Djokovic, il numero uno al mondo resta un gradino avanti a tutti: “Lo ripeto dallo scorso anno, Novak Djokovic è il Goat (il Greatest of all time, ndr) e lo ripeterò fin quando non lo diranno tutti — le parole dell’84enne al quotidiano locale Kurir — Djokovic gioca con la sesta solo cinque-sei tornei dei 20 che disputa in un anno. Alla fine non importa neanche chi c'è dall'altra parte, lui ha una forza mentale e una fiducia in sé stesso incredibile e ha dimostrato anche recentemente di essere sopra a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner".

"Ci ha incatenati con le manette per tre giorni": clamorosa accusa a Novak Djokovic

Federer ancora davanti a Djokovic negli Slam al singolare. Ma Connors…

Se si guarda proprio ai numeri, Djokovic è davanti all’ex Federer e a Nadal (che tornerà sui campi nel 2024) nella maggior parte delle statistiche. Lo svizzero, invece, è ancora davanti a Djokovic (probabilmente per poco) nei titoli vinti in singolare: Roger ne ha collocati nella sua bacheca 103, mentre il serbo 98. Il primato assoluto appartiene a Jimmy Connors (109), vincitore due volte a Wimbledon (1974 e 1982) e una volta al Roland Garros (1974) e cinque volte agli US Open (1974, 1976, 1978, 1982 e 1983). Diverso il discorso per gli Slam, la cui classifica è guidata da Nole (24), seguito da Nadal (22) e Roger (20).