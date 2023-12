Inter, Dimarco si scatena dopo il Napoli: il gesto dell'orologio, cosa significa

04 dicembre 2023 a

Toccarsi il polso sinistro, quasi a simulare un orologio virtuale. È l’esultanza che i giocatori dell’Inter fanno oramai da diverso tempo. L’ultima nello spogliatoio del Maradona, dopo la gara di domenica in cui i nerazzurri hanno battuto sonoramente per 3-0 il Napoli. Il gesto fatto da Federico Dimarco, reso celebre dall’allenatore avversario Walter Mazzarri — per segnalare all’arbitro perdite di tempo o il recupero oramai scaduto in una partita — ha fatto discutere molto. Sui social è subito partito il tam tam dei tifosi partenopei, che hanno visto in questa immagine uno sfottò nei confronti dell’allenatore.

Dimarco, il suo gesto rivolto a Mkhitaryan

Ma in realtà il gesto di Dimarco era rivolto a Mkhitaryan, che si trova proprio alla destra dell’ex Parma nella foto. Già tra i commenti dello scatto pubblicato dal centrocampista armeno (con la didascalia "Ti avevo detto che pubblicherò una foto con te Federico Dimarco”), infatti, Dimarco ringrazia ironicamente il compagno "Grazie Michele sei veramente fantasmagorico”.

Lo stesso gesto in allenamento alla Pinetina. E Dimarco sbeffeggia ancora Mkhitaryan

Il gesto era stato ripreso anche in un allenamento di pochi giorni fa alla Pinetina, nella foto poi ripresa proprio da Mkhitaryan su Instagram: “È l’ora di….?! Fateci sapere! Forza”, le sue parole dopo una partitella vinta. Tra i commenti ecco quello di Dimarco che sembra controbattere ironicamente sottolineando: “Ma dai Micki non puoi postare a quest’ora sono solo le 21:30, dai oh". Forse in questo modo hanno sottolineato il ritardo con cui Mkitaryan ha condiviso l’immagine rispetto alla fine dell'allenamento.