Milan, la lista nera di Cardinale: i sei vengono "cacciati" a gennaio

Il Milan deve fare qualcosa. I rossoneri combattono da qualche tempo con una costanza di rendimenti che lascia a desiderare. Infatti la squadra alterna vittorie in campionato come con Fiorentina e Frosinone con veri e proprio scivoloni in Champions come nel caso della sfida contro il Borussia Dortmund. E così, secondo radio mercato, Gerry Cardinale sarebbe pronto a fare piazza pulita. Uno sfoltimento della rosa per snellire la squadra e cercare di tenere a Milanello solo i giocatori più motivati, mettendo dunque sul mercato chi non ha più nulla da dare per i colori rossoneri o chi non ha trovato spazio negli schemi di Stefano Pioli.

E così c'è una lista di sei nomi a rischio già nella prossima sessione di mercato di gennaio. Il primo nome è quello Adli che potrebbe andare via in prestito. Il centrocampista, molto volenteroso, non ha trovato spazio da titolare nella squadra di Pioli e dunque potrebbe partire. Nella blck list ci sarebbe anche il nome di Krunic, uno dei pupilli di Pioli che però ha un po' deluso le aspettative. Via anche Romero che non rientra nei piani dell'allenatore.

Nonostante l'ottima prestazione con il Frosinone, anche Jovic sarebbe nella lista dei partenti a titolo definitivo. Anche Pellegrino è sull'elenco dei possibili addii al Milan. E con lui potrebbe partire anche Caldara. Insomma la società guidata da Gerry Cardinale vuole fare pulizia e in tempi rapidi. Il Milan deve rincorrere in classifica su Inter e Juventus. Una rincorsa in cui lo stesso Pioli si gioca la sua riconferma per la stagione 2024-2025.