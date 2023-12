Campionato saudita, rigore assurdo: dà il cinque al portiere, un disastro 

10 dicembre 2023 a

Il rigore più assurdo della storia del calcio arriva dal campionato saudita. Un episodio che denota grande ingenuità: tutto è partito dal difensore dell’Al Fateh, Al Harbi, che all'11' del match si è avvicinato al portiere della sua squadra, Jacob Rinne, per dargli il cinque e complimentarsi per la parata appena fatto. Nel farlo, però, ha toccato con la mano il pallone, che il compagno stringeva tra i guanti. L'arbitro a quel punto ha fischiato l'inevitabile rigore. Rigore che ha poi permesso all'Al Hazm, ultimo in classifica, di portarsi sul 2-0. L'arbitro, insomma, è stato costretto a fischiare tra lo sconcerto degli altri calciatori dell'Al Fateh che, essendo lontani dalla propria area, non riuscivano a capire cosa fosse accaduto.

Un gesto ingenuo quello commesso dal 26enne difensore saudita, che i replay hanno riproposto da ogni angolazione. Il video della scena è intanto diventato online sui social e mette in evidenza quanto il calcio saudita sia ben lontano da quello europeo, nonostante tutti gli sforzi per elevarlo. Il 2-0 per l'Al Hazm è poi rimasto invariato fino al fischio finale: la squadra resta comunque ancora ultima in classifica, mentre l'Al Fateh è sesto. In vetta alla classifica c'è invece l'Al Hilal di Milinkovic-Savic e Koulibaly, davanti all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.