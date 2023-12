Jannik Sinner, "lo voglio per un mio film": Matteo Garrone ci prova

11 dicembre 2023 a

Jannik Sinner, tennista tuttofare ma presto forse anche attore. La possibilità che il tennista altoatesino, 22 anni, possa finire davanti alla macchina da presa nasce da un’idea del regista Matteo Garrone, che ben presto potrebbe fare diventare l’ipotesi realtà.

Garrone pensa al tennista come protagonista di un suo nuovo film anche se, considerando gli impegni dell’atleta , i tempi per poter girare sarebbero davvero minimi. Un desiderio che il regista aveva già da tempo: "Da ex atleta mi piacerebbe fare un film sullo sport che avesse al centro l’essere umano e i conflitti che lo riguardano — aveva confessato il regista sulle pagine de La Stampa —, ho giocato a tennis in modo agonistico fino a 19 anni, è stata la mia grande passione, poi ho capito che non avevo più l’età per diventare un campione e ho smesso. Il tennis è uno sport che ti fa crescere, in cui ti ritrovi solo sul campo. Tempo fa avevo chiesto i diritti della biografia di Andre Agassi, ma non è stato possibile averli. Lo sport mi commuove sempre e Jannik Sinner mi emoziona".

Intanto Jannik è volato ad Alicante per preparare il 2024, dopo lo straordinario finale di stagione che lo ha visto raggiungere le Nitto ATP Finals di Torino e il successo in Coppa Davis. Sinner si è concesso solo qualche giorno di pausa prima di tornare in campo, andando a San Siro con la fidanzata Maria Braccini e ricevendo il premio di tennista dell’anno ai Supertennis Awards, di lunedì scorso a Milano.

Con il 22enne in Spagna c’è anche il suo staff: coach Simone Vagnozzi, il preparatore fisico Umberto Ferrara e il fisioterapista Giacomo Naldi. Sui suoi profili social, Sinner ha condiviso dei video degli allenamenti in terra iberica. E con lui c’è anche Luca Nardi. Il tennista pesarese, numero 115 al mondo e reduce dalle Next Gen di Jeddah, svolgerà parte della preparazione proprio con il numero 4 al mondo. I due hanno un ottimo rapporto, testimoniato dai diversi allenamenti svolti insieme.