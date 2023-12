Stefano Pioli "esonerato dopo il Newcastle": prime conferme sul successore

11 dicembre 2023 a

Una vittoria per riacquisire una fiducia che sembra oramai persa. Stefano Pioli e il Milan sono in piena crisi, dopo il ko di Bergamo per 3-2, e se la vedranno ora contro il Newcastle di Eddie Howe nell’ultima giornata del girone di Champions. La più accredita per il passaggio del turno sembra essere però il Psg, a cui basterà non perdere contro il Borussia Dortmund già qualificato in caso di vittoria rossonera in Inghilterra. Per Tuttosport una vittoria rendere meno fragile la posizione di Pioli, che gode di molta mena fiducia rispetto a quando ha iniziato la stagione.

Pioli, obiettivo mantenere almeno l’Europa League

Per Tuttosport servirà soltanto una vittoria a Newcastle a Pioli per tenere stabile la sua panchina e salvaguardare la stagione con l’ingresso in Europa League. La proprietà del Milan non sembra voler cambiare in corsa il tecnico, gratificato, oltretutto, da un ricco contratto fino al 2025. Un'eventuale serataccia a Newcastle, però, obbligherebbe RedBird e Gerry Cardinale a riflessioni importanti, per restare a galla anche in campionato.

"Io in discussione?": l'inquietante risposta di Pioli spiega tutto

Se Pioli va via, ipotesi Abate in panca con Ibrahimovic

Le alternative in caso di esonero di Pioli potrebbero essere in casa. La promozione di Ignazio Abate dalla Primavera, magari affiancato da Zlatan Ibrahimović, tornato proprio oggi, lunedì 11 novembre, in società. Il progetto, però, resta sempre quello di non giungere a soluzioni shock prima di fine stagione. Dopo il Newcastle, poi, ci saranno Monza e Sassuolo in casa, Salernitana ed Empoli fuori. Sfide sulla carta abbordabili dove i rossoneri cercano di fare bottino pieno e ritrovare una continuità persa dopo l’avvio di stagione.