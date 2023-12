Zdenek Zeman colpito da ischemia, ricovero a Pescara

12 dicembre 2023 a

a

a

Ricoverato Zdenek Zeman. Il mister, 76 anni, è all'ospedale di Pescara per accertamenti in seguito ad un malore accusato prima dell'allenamento di martedì mattina della Delfino Pescara 1936, dove è tornato per la terza volta lo scorso febbraio.

In seguito al malore, si è scoperto che Zeman è stato colpito da una lieve ischemia transitoria, ragione per la quale è stato scelto il ricovero presso la clinica Pierangeli.

La Delfino Pescara precisa che le condizioni del mitico tecnico boemo sono al momento buone e stabili, eppure dovrà assentarsi per qualche giorno per sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Domani, mercoledì 13 dicembre, Zeman non sarà in panchina nella gara di Coppa Italia che vedrà impegnato il Pescara a Catania alle ore 20.45.

La Delfino Pescara attualmente milita in Serie C. Nello scorso campionato Zeman - subentrato in corsa - ha chiuso al terzo posto in classifica, accedendo dunque ai play-off per la qualificazione in Serie B, dove la Delfino Pescara è stata fermata alla semifinale contro il Foggia, che ha vinto ai rigori. Proprio quel Foggia che occupa un posto enorme nel cuore di Zdenek Zeman.