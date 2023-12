Stefano Pioli, Riccardo Trevisani: "Gli avrei strappato il microfono"

12 dicembre 2023 a

Riccardo Trevisani ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha affrontato il caso-Milan e l'equilibrio instabile di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, inutile girarci intorno, di fatto è a rischio esonero.

E Trevisani fa una riflessione precisa: "Pioli, a cui riconosco di aver preso il Milan e averlo riportato in Champions, di essere arrivato primo con una squadra che non era da primo posto, essere arrivato tra le prime quattro in Champions League con una squadra non da prime quattro". Poi lo stesso giornalista di Mediaset ha aggiunto: "Un allenatore che quindi ha fatto una serie di upgrade incredibili, ha fatto anche degli errori. Sicuramente i troppi infortuni sono riconducibili alla gestione tecnica; poi ultimamente ha fatto 4 o 5 dichiarazioni a livello comunicativo che gli avrei strappato il microfono; l’idea di Jovic centravanti con Giroud sul centro destra è una cosa che non mi piace. Ma se vuoi negli ultimi sei mesi ti elenco gli errori che hanno fatto tutti gli altri allenatori del nostro campionato, non soltanto Pioli".

Il ritorno di Ibrahimovic? Quello che il Milan non dice: ombre sul club

Insomma il tecnico nello spazio di circa 24 ore si gioca la panchina. Contro il Newcastle è una di quelle sfida da dentro o fuori e di fatto i rossoneri hanno a disposizione solo un risultato, quello della vittoria per sperare nel passaggio del turno. Ma la sensazione è che qualcosa tra Pioli e i tifosi si sia ormai rotto. E sui social si alza forte la voce di chi vuole un cambio immediato in panchina. Bisognerà attendere la sfida con il Newcastle per capire quale possa essere il destino di Pioli.