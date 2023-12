Inter-Real Sociedad, sospetti di Capello: "Forse non hanno voluto vincere"

Lorenzo Pastuglia 13 dicembre 2023 a

Il 0-0 contro la Real Sociedad fa male a un’Inter che chiude il girone da seconda dietro agli spagnoli. Il pari in rimonta di Lisbona contro il Benfica, ora l’ultimo martedì sera, fanno finire i nerazzurri al secondo posto per una peggiore differenza reti: +5 i biancazzurri, +3 la squadra di Inzaghi. L’urna in vista degli ottavi sarà terribile perché potrà arrivare una fra Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid e Manchester City, le vincenti dei gironi di Barcellona e Porto e di Borussia Dortmund-Psg (il Milan può massimo arrivare secondo in caso di vittoria e di passo falso dei parigini in Germania) e forse l’Atletico Madrid. Non benissimo insomma.

Champions, l'Inter va agli ottavi da seconda: contro il Real Sociedad non va oltre lo 0-0

Capello duro: “Forse l’Inter non la voleva vincere”

Nel finale Lautaro ha sfiorato l’eurogol in pieno recupero ma non è bastato. E Fabio Capello a fine gara non ha risparmiato le frecciatine alla squadra di Simone Inzaghi negli studi di Sky Sport. Secondo l’ex tecnico di Milan, Roma e Juve, la squadra non ha mandato in campo gli uomini migliori per poter vincere una partita fondamentale e archiviare il primo posto. La scelta più criticata è quella di aver inserito Alexis Sanchez dal 1′ accanto a Thuram, lasciando Laurato Martinez a riposo per oltre 60 minuti, una decisione che non ha pagato vista la prestazione opaca del cileno. "Lautaro e Thuram avrebbero fatto la differenza, forse non ha voluto vincere l'Inter alla fine”, è la frecciata di Capello. La ricetta per vincere era quella di non toccare la coppia d’attacco, che sta dando grandi garanzie all'Inter in questa stagione: "C'è il rammarico di non averli fatti giocare insieme — ha concluso Don Fabio — se vuoi vincere questa coppia la devi far giocare insieme".