Milan, Rafa Leao fatto a pezzi dai tifosi: il paragone dopo il palo

Meno male che alla fine è arrivato il gol di Samuel Chukwueze, altrimenti il Milan se ne sarebbe uscito in silenzio dall’Europa per l’1-1 contro il Newcastle, che avrebbe permesso ai Magpies di giocare in Europa League da terzi classificati. Per Rafael Leao, tornato in campo dopo la lesione rimediata a Lecce, il palo colpito nel finale (poco prima del gol del nigeriano) fa male e ricorda molto quello colpito da M’baye Niang a Barcellona, punto sul quale sui social i tifosi rossoneri si sono scatenati (vedere per credere).

"Sono molto deluso per il palo perché era importante per me — le parole del portoghese ad Amazon Prime Video —. Mi avrebbe aiutato per la fiducia di tornare al goal. La cosa più importante è la vittoria perché volevamo continuare a giocare in Champions ma purtroppo non ci siamo riusciti”. L'occasione fallita non è stata digerita neanche dai tifosi del Milan, che hanno ricordato proprio quel palo di Niang sull’1-0 blaugrana (dopo il 2-0 in favore del Diavolo a San Siro), costato l’eliminazione ai rossoneri di Massimiliano Allegri per il 4-0 finale.

Una mancata qualificazione che, secondo il vicedirettore della Gazzetta, Andrea Di Caro, “allontana maledettamente la conferma di Pioli per il prossimo anno — le sue parole in un’editoriale sul sito della Rosea —. Anche vincere l’Europa League, comunque un trofeo internazionale, potrebbe non bastare. A pesare è ovviamente il confronto con l’anno scorso, quando il Milan si giocò la semifinale con l’Inter. Ma anche il livello degli investimenti di questa estate. Non tutti azzeccati, il Milan però ha cambiato e speso tanto, acquistando tante facce nuove e, nonostante la cessione di Tonali, a detta di tutti si era rinforzato. Ma in questa Champions non si è visto”.