Milan, un'altra "botta": "Dove va Antonio Conte", voci impazzite

Le acque in Serie A sono agitate. Soprattutto in casa Milan. Stefano Pioli con l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic è commissariato. Il tecnico ormai sembra in balia degli eventi e il declassamento in Europa League è stato accettato passivamente. E così il tecnico del Milan, inutile girarci intorno rischia il posto. E all'orizzonte si fanno tanti nomi da quello di Ignazio Abate a quello di Thiago Motta, passando per Antonio Conte.

Ed è proprio l'ex tecnico del Tottenham ad accendere i sogni dei tifosi rossoneri che lo vorrebbero già in panchina. Ma attenzione, arrivano delle soffiate pesanti che potrebbero trasformarsi in una doccia gelata per i tifosi milanisti.

In un'intervista al Corriere di Torino, Carrera, storico vice di Conte, si lascia scappare qualche frase che potrebbe suonare come un segnale per i top club della Serie A, soprattutto la Juventus: "Un ritorno di Antonio in bianconero? Non lo so, davvero, bisognerebbe chiederlo a lui. Rispetto a quando è andato via, la dirigenza juventina è cambiata tanto. Potrebbe esserci spazio e modo per un nuovo incontro, chissà - ha spiegato l'ex difensore -. La Next Gen è un bel progetto, mi può interessare. Mi piace molto lavorare con i giovani, sarebbe un’esperienza importante. E poi la Juve è la Juve. Ma sì, avanzo la mia candidatura". Insomma a quanto pare l'ex ct della Nazionale potrebbe tornare alla Juve. Allegri a quanto pare a fine stagione ha voglia di cambiare aria. E così le porte della Juve si spalancherebbero di nuovo per l'allenatore salentino.