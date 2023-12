Milan fuori dalla Champions, "Uefa schifosa": scandalo, cosa c'è dietro all'eliminazione

14 dicembre 2023 a

Il Milan è fuori dalla Champions. Sembra di essere tornati ai tempi dei rossneri con Jose Mari a giocarsi l'Europa di serie b. Il Milan dovrà dunque adesso provare la scalata alla coppa di seconda fascia dell'Europa per la timidezza con cui ha affrontato questo girone di Champions che, va detto era abbastanza dificile da superare. La prestazione nel secondo tempo di Newcastle ha convito i tifosi, ma era troppo tardi.

E paradossalmente la vittoria per 2-1 ha condannato ulteriormente i rossoneri. Infatti, subito dopo il gol del 2-1 del Milan, in Germania, sul campo del Borussia, è arrivato l'ordine di Luis Enrique per il Psg di tirare i remi in barca. Qualificazione acquisita e dunque, secondo l'allenatore spagnolo, era inutile scoprirsi al contropiede del Dortmund. Infatti il Milan sarebbe passato con una sconfitta del Psg in Germania.

Ma con il 2-1, i parigini si sono accontentati dell'1-1. E di fatto sui social i tifosi si sono scatenati ricordando anche altri episodi che sono avvenuti nel corso delle sei partite del girone. "Milan fuori dalla Champions, Uefa schifosa. Poteva andare diversamente 1 concretizzando una della dozzina di occasioni delle prime due partite, 2 senza l'infortunio a Thiaw e la mossa Krunic, 3 il rigore all'ultimo respiro dato al Psg contro il Newcastle", ricorda un tifoso su X. E di fatto il video del "fattaccio" di Psg-Newcastle è diventato virale sui social. Ma è davvero troppo tardi ormai...