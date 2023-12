Antonio Conte torna ad allenare, il ribaltone: ecco dove

18 dicembre 2023 a

a

a

Già in passato ha rifiutato per due volte il Napoli, preferendo prendersi un anno sabbatico e concentrarsi sulla famiglia. Ma Antonio Conte l’anno prossimo tornerà sicuramente in panchina. Lo corteggiano sia il Milan, che dirà probabilmente addio a Stefano Pioli a fine stagione, sia gli Azzurri di Aurelio de Laurentiis, che saluteranno Walter Mazzarri a giugno. Ma secondo le ultime voci di mercato, il futuro dell’allenatore potrebbe essere di nuovo in Premier, dopo l’ultima esperienza non esaltante con il Tottenham. Il Manchester United, infatti, non riesce ormai da anni a trovare il tecnico ideale per un rilancio definitivo. L’olandese Erik ten Hag, chiamato dalla famiglia Glazer a costruire una squadra impostata sul modello Ajax, sta fallendo miseramente, come dimostra la recente uscita dei diavoli rossi dalle competizioni europee.

Conte, lo United ci prova. Se va in Premier, Milan e Napoli corrono ai ripari

Ecco perché non è un caso che gli americani Non è un caso che da qualche settimana la stampa inglese faccia con sempre maggiore insistenza il nome di Antonio Conte per la panchina dei Red Devils, ovviamente a partire da giugno prossimo. Il tecnico ex Inter e Jiuve sarebbe stimolato da una nuova esperienza in Inghilterra, sebbene abbia confessato in passato un suo desiderio piuttosto chiaro: tornare alla Juve ora che non c’è più come presidente Andrea Agnelli. Se andasse, il Milan pensa a Thiago Motta, che sta stupendo alla guida del Bologna in questa stagione, mentre De Laurentiis pensa a Vincenzo Italiano, che l’anno scorso ha raggiunto la finale di Conference League con la Fiorentina e sa far giocare bene i Violi. I prossimi mesi diranno di più.