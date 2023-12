Juliano? No, chi compare sul maxischermo a Udine: una gaffe tremenda

18 dicembre 2023 a

Non solo quella commessa dal giornalista di Sky Sport, Marco Nosotti, perché nel weekend un’altra gaffe è stata commessa anche a Udine, nel minuto di silenzio prima della sfida tra i friulani e il Sassuolo finita per 2-2. Al Bluenergy Stadium si è assistito a una scena che ha dell’incredibile. Come in tutti gli altri campi della Serie A, secondo le disposizioni dalla Figc, è stata ricordata la bandiera del Napoli Antonio "Totonno" Juliano, morto in settimana all'età di 80 anni e con oltre 500 presenze in maglia azzurra. Ma sul maxischermo dello stadio dell’Udinese è stata mandata la foto di un altro calciatore.

Foto Pulici invece che Juliano: sdegno sui social

L’imbarazzo è sin da subito stato evidente dato che il giocatore che è apparso sul video era infatti la leggenda del Torino, oggi 73enne e ancora vivo e vegeto, Paolo Pulici. Non Totonno, scomparso il 13 dicembre dopo una lunga malattia. L’errore commesso da chi aveva l'incarico di mandare in onda sul maxischermo dello stadio la foto di Juliano è stato veramente grosso ed è diventato subito virale. In molti si chiedono infatti quale sia stata la reazione di Paolo Pulici nel momento in cui ha visto apparire la sua foto. Uno scambio di persona che non è sfuggito nemmeno agli attenti utenti dei social network: lo sdegno, anche da parte di numerosi tifosi granata, non è mancato. Prima della partita, i calciatori, senza dire nulla, si sono schierati in campo e hanno comunque rispettato il minuti di silenzio. Ma la gaffe non è passata inosservata.