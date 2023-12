Juventus, botto a gennaio: due cessioni per un colpo da scudetto

19 dicembre 2023 a

L’Inter è lontana quattro punti in campionato e la Juventus non vuole lasciarla scappar via, nonostante il pari di Genova nell’anticipo della scorsa giornata. Massimiliano Allegri sta intanto preparando la squadra alla partita di Frosinone (sabato alle 12.30), mentre ai vertici di Madama Cristiano Giuntoli lavora per cercare di rinforzare il centrocampo, così da accontentare le richieste del tecnico toscano.

Se l’ex d.s. del Napoli sta accelerando per portare Phillips dal Manchester City a Torino, l’altro obiettivo, secondo il Corriere dello Sport, è di prendere Koopmeiners dell'Atalanta. Giuntoli ci sta lavorando, ma servirebbero soldi freschi per poter concretizzare un'operazione non affatto semplice. La cessione di un giovane potrebbe aiutare non poco.

Juve-Koopmeiners, la cessione di Soulé al Crystal Palace potrebbe aiutare

Se Soulé è stato promesso al Frosinone fino al 30 giugno, il Crystal Palace — riporta ancora il quotidiano romano — potrebbe saltare il banco se presentasse un'offerta di 35 milioni di euro. Un'altra alternativa potrebbero essere una cessione di Iling Junior o di Yildiz che sono stati adocchiati da società di Premier League, con il turco che vorrebbe andare via (il Liverpool è alla finestra) per trovare maggiore spazio in un altro club. Giuntoli ci pensa e intanto studia tutte le alternative per portare Koopmeiners in bianconero, definito dal giornale come “una vera e propria ossessione sportiva per il direttore toscano”.

Possibile Derby d’Italia per Buchanan del Brugge

Intanto, secondo le ultime voci di mercato, potrebbe esserci un Derby d’Italia sul mercato con l’Inter sul mercato per Tajon Buchanan, centrocampista canadese del Brugge. Inzaghi lo vuole a gennaio per colmare il buco sulla destra (Cuadrado ne avrà a lungo), Allegri ci pensa e Madama potrebbe farsi sotto. I bianconeri però, secondo Tuttosport, vorrebbero anche Colpani del Monza, tra le vere sorprese di questo inizio di campionato. Le prossime settimane diranno di più su entrambi le questioni.