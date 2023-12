Inter, Lautaro ko? Inzaghi sotto accusa

21 dicembre 2023 a

a

a

Un’eliminazione che fa male. L’Inter saluta a sorpresa la Coppa Italia contro l’ottimo Bologna di Thiago Motta. E deve fare i conti con l’infortunio di Lautaro Martinez per un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra. L'attaccante argentino ha giocato 100 minuti e sbagliato un calcio di rigore nei tempi regolamentari, che avrebbe potuto cambiare la serata della capolista di Serie A. Resta l’amaro in bocca e la preoccupazione per un calciatore che ora potrebbe essere risparmiato o comunque non essere a disposizione per l'imminente gara contro il Lecce di sabato 23 dicembre, rientrando contro il Genoa nell'ultima dell’anno.

Tifosi inferociti con Inzaghi: perché rischiarlo in Coppa e non contro la Real Sociedad?

Partito dal 1’ con Arnautovic, Lautaro è rimasto in campo fino all'inizio del primo tempo supplementare, quando è stato sostituito per un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni sono ora da valutare e, nella peggiore delle ipotesi, l’argentino potrebbe rientrare nel match dell’Epifania contro il Verona, in programma alle 12.30. L’utilizzo dell’argentino così a lungo ha fatto storcere il naso ai tifosi nerazzurri, che se la sono presa con Simone Inzaghi per la scelta. Specie visto come l’argentina era stato gestito in occasione della gara di Champions League contro la Real Sociedad, che ha determinato il secondo posto per i nerazzurri nel girone.

Coppa Italia: Inter fuori ai supplementari, magico Zirkzee manda il Bologna ai quarti

Lautaro sempre utilizzato in stagione. Inzaghi: “Affaticamento non grave”

Inzaghi, partendo così dal 1’, ha lasciato in panca Marcus Thuram e Alexis Sanchez, i due attaccanti che invece erano partiti titolari contro la Real Sociedad al Meazza. Il sacrificio del Toro nel match di Champions e non in quello di Coppa Italia non è piaciuto ai tifosi nerazzurri. Lautaro Martinez ha giocato finora tutte e 23 le partite dell’Inter, non saltando nemmeno una gara. Ora Inzaghi spera di riaverlo nel più breve tempo possibile: "Lautaro ha questo affaticamento, che sembra abbastanza sotto controllo, poi bisognerà vedere le prossime ore — sono le parole del tecnico di Piacenza — Giocando tra meno di settantadue ore, sarà da valutare. Cercheremo di recuperare Sanchez per il Lecce e vedremo la condizione di Lautaro come andrà".