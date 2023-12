Esqeuiel Lavezzi? Droga, alcol e un inquietante mistero: cosa gli sta succedendo

Gabriele Galluccio 24 dicembre 2023 a

a

a

Che cosa sta succedendo a Ezequiel Lavezzi? Mettere ordine nel caos di voci e notizie, o presunte tali, che arrivano dal Sudamerica è un’impresa.

Il Pocho, amatissimo a Napoli e non solo, sembra essere caduto sulla strada della dissolutezza. Una storia già nota, soprattutto in Argentina, dove Diego Maradona- idolo di Lavezzi e di tanti altri connazionali - ha fatto a lungo uso di droghe e ha poi lottato per liberarsi dalla morsa della dipendenza. I contorni della storia del Pocho sono però molto sfocati, almeno per il momento.

Nelle scorse ore il fratello Diego ha condiviso sui social una foto con l’intento di tranquillizzare tutti, ma ha sortito l’effetto contrario: l’immagine del Pocho addormentato sul divano di casa non trasmette grande serenità, per usare un eufemismo. All’uomo che ubriacava gli avversari in campo la bella vita è sempre piaciuta, ma come si è ridotto così? Tutto ciò che lo riguarda è confuso: prima si è parlato di una accoltellamento durante una rissa, ridimensionata dai familiari a “caduta domestica”, poi è emersa la pista di un malore connesso alla droga.

Il mistero si infittisce quando trapela la notizia che il Pocho si trova ricoverato in un centro di recupero dalle tossicodipendenze. Tutti parlano di Lavezzi che si affida ai medici per ritrovare un equilibrio psico-fisico, lo incoraggiano a trovare la forza per affrontare un duro percorso di riabilitazione e invece alla fine salta fuori che si è chiuso in casa con i familiari. La verità è che sulle sue condizioni vige il massimo riserbo, che è un modo delicato di far capire c’è un problema serio ed è quasi sicuramente connesso all’uso di droga.

Ciò non risponde a tutta una serie di interrogativi, a partire da che tipo di sostanze stupefacenti ha fatto uso il Pocho. Non resta che aggrapparsi alle parole di Javier Zanetti, che ha lasciato intuire di conoscere la situazione, tutt’altro che leggera: «Dobbiamo aiutarlo, non dobbiamo lasciarlo solo». Il vice presidente dell’Inter ha sottolineato che «momenti di questa portata» che non si possono ignorare. Insomma, Lavezzi ha un problema e pure bello grosso. È finito il tempo di fare il guascone, se vuole tornare in salute.