Brisbane International, c'è un serpente letale: terrore per Thiem

L’ex campione degli US Open Dominic Thiem ha avuto uno scontro con uno dei serpenti più velenosi d’Australia durante una partita di qualificazione al Brisbane International. L’ex numero 3 del mondo ha battuto il ventenne australiano James McCabe per 2-6, 7-6 (4), 6-4 in una partita di qualificazione al primo turno. Il match è stato sospeso per qualche minuto quando i tifosi a bordo campo hanno avvistato un serpente. Il personale di sicurezza è arrivato rapidamente, ma l’arbitro ha dovuto interrompere il gioco mentre il serpente scivolava sul campo tra lo shock dei giocatori e dei tifosi. Il serpente, identificato come un "serpente marrone" di 50 centimetri, uno dei rettili più mortali d’Australia, è stato presto rimosso in modo sicuro consentendo la ripresa del gioco.

Intanto Matteo Arnaldi è l’unico italiano direttamente ammesso nel main draw del torneo Atp 250 di Brisbane (cemento, montepremi 739,945 dollari) in programma dal 31 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Il 22enne ligure, numero 44 del mondo, affronterà per la seconda volta l’ungherese Marton Fucsovics, numero 59 del ranking Atp, che l’ha sconfitto l’anno scorso nell’unico precedente confronto diretto al Challenger di Canberra. Chi vince incontrerà negli ottavi l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 6 o un qualificato. Non conosce il suo avversario al primo turno nemmeno Rafael Nadal, che torna in campo dopo un anno di assenza. Sceso al numero 672 del mondo, in tabellone con una wild card, il maiorchino non è testa di serie in un torneo Atp per la prima volta dal torneo di Auckland del gennaio 2005. L’ex numero 1 del mondo scenderà in campo a Brisbane per la seconda volta in carriera. Ha già giocato qui nel 2017: dopo aver battuto Alexandr Dolgopolov e Mischa Zverev, fratello di Alexander, ha perso nei quarti dall’allora numero 3 del mondo Milos Raonic. In caso di successo all’esordio, Nadal affronterà al secondo turno Aslan Karatsev, testa di serie numero 8, o l’australiano Jason Kubler al secondo turno. Nel suo quarto, la testa di serie più alta è la numero 4, il francese Ugo Humbert, numero 20 del mondo.