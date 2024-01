Djokovic, stupore tra il pubblico: alla United Cup risponde in cinese

02 gennaio 2024 a

a

a

Novak Djokovic un campione. E come tale non smette di sorprendere. Il tennista serbo ha parlato per ben dieci secondi in cinese. È accaduto a margine della vittoria della sua Serbia contro la Cina in United Cup. In quest'occasione una giornalista cinese ha chiesto al campione di farsi perdonare dai milioni di fan che ha nel Paese asiatico. Da qui il messaggio di auguri in mandarino: "Buon anno nuovo! Come state? Grazie per il vostro sostegno, vi amo. Cina, mia buona amica!".

Una vera e propria sorpresa, tanto che la sua compagna di doppio misto, Olga Danilovic, lo ha guardato stupefatta. Nel video che li immortala si vede la giocatrice sgranare gli occhi parola dopo parola. Non manca poi una risata da parte della Danilovic, tanto da far arrossire anche Novak. In sala stampa, dopo un attimo di silenzio, è partito un fragoroso applauso.

Intanto, a due settimane dal via degli Australian Open, il 36enne numero 1 al mondo ha saltato il doppio del match di United Cup contro la Repubblica Ceca, vinto dalla Serbia, per un problema al polso dopo aver battuto nel suo singolare Jiri Lehecka in tre set (6-1, 6-7, 6-1). "È successo nel riscaldamento prima della partita", ha spiegato il serbo: "So che nello sport professionistico in generale sono cose che succedono. Penso che non sia un grosso problema, perché sono riuscito a finire la partita e a giocare bene, anche se non mi sentivo al 100%".