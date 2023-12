Novak Djokovic, "potrei dire molto": gelo in tv, la domanda a cui non risponde

29 dicembre 2023 a

a

a

Il tormentone di ogni disciplina sportiva: chi è il più grande di tutti i tempi? Nel tennis in molti dicono Novak Djokovic, altri Rafa Nadal e Roger Federer, che con i suoi trionfi aveva superato tutti, prima di subire il sorpasso (a livello Slam) di Nadal e Djokovic. Se in molti dicono che il serbo è il miglior tennista della storia, lui non lo fa. Sulla questione non si è mai espresso in modo netto e ha chiaramente dichiarato che mai si esporrà: “Io preferisco che siano gli altri a dare un’opinione — ha detto nell’intervista a ’60 minutes’ sulla Cbs —. Io potrei dare varie risposte”.

Djokovic: “Io il più grande? Sono quello che sono, non credo di esserlo”

La prima risposta sull’essere migliore di alti “è che se pensiamo questo, ci può stare ogni atleta lo pensa — ha commentato Djokovic — diranno che sono arrogante, che non rispetta gli altri né le generazioni precedenti. La seconda risposta è: non credo di essere il più grande, pur dimostrando grande umiltà, e questo è possibile. La terza è: sono quello che sono, orgoglioso di ciò ho realizzato, ma rispetto altre epoche, oltre che tutte le opinioni e lascio ad altri il dibattito sul Goat. Questa è la mia risposta".

Jannik Sinner, il "nemico" è in casa: l'italiano che si affida a Barazzutti per superarlo

Djokovic, che numeri in carriera

Finora Djokovic si è preso 24 titoli Slam (mai nessuno ha raggiunto questo record), rimanendo per oltre 400 settimane al vertice Atp, altro primato assoluto, con quasi 100 titoli vinti, 7 Atp Finals (l’ultima vinta a novembre in finale su Sinner), sette anni da numero uno a fine stagione. Record incastonati nella pietra, ai quali per la verità se ne potrebbero aggiungere molti altri. Nadal e Federer lo seguono a ruota, ma il serbo non sembra fermarsi.