Coppa Italia, dai tifosi del Milan cori per Leao

03 gennaio 2024 a

a

a

I nervi del recente passato sono ora alle spalle. Tra Rafa Leao e i tifosi del Milan è tornato l’amore, in particolare martedì nel match di Coppa Italia vinto dai rossoneri sul Cagliari per 4-1. Cori che hanno fatto grande piacere al portoghese, che infatti ha risposto al pubblico applaudendo prima di segnare l’ultima rete della serata. L'attaccante portoghese, entrato in campo al 70’ al posto di Chaka Traorè (in gol anche lui, a 19 anni e all’esordio), ha convinto con le sue giocate prima dell’affondo decisivo. E la Curva Sud ha risposto presente, incitando diversi cori in suo onore al momento del riscaldamento, poi cresciuti quando il numero 10 si stava riscaldando a bordo campo.

Leao, dall’amore per il Milan al gol al Cagliari: tutto in poche ore

Poche ore prima della sfida di Coppa Italia, Leao aveva dichiarato di "amare il Milan e spero di essere capitano in futuro” in un’intervista su Sky ( https://www.liberoquotidiano.it/news/sport/38001047/leao-spero-essere-capitano-parole-via-dubbi.html ), aggiungendo come i fischi sono solo un modo per caricarlo maggiormente. Negli ultimi 20 minuti, poi, ha provato qualche numero dei suoi: essendo entrato sul 3-0 a partita di fatto finita, non ha comprensibilmente accelerato ma è stato abbastanza per ritrovare quel gol che gli mancava da novembre (in Champions, contro il Psg) con un destro a giro sul secondo palo a battere Radunovic, una specialità della casa insomma. E giù nuovi cori per lui da parte dello stadio. I tifosi rossoneri vogliono che replichi anche contro l’Empoli domenica all’ora di pranzo.