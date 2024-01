Brahim Diaz, sbaglia questo gol? Cos'è successo davanti alla porta

04 gennaio 2024 a

a

a

Altre due vittorie, contro Maiorca e Atletico Madrid. Il Real Madrid e il Girona continuano la loro marcia appaiati in vita alla classifica e si allontanano dai Colchoneros, caduti proprio contro in Catalogna e ora distanti 10 punti dalla vetta (48-38). La squadra di Carlo Ancelotti si è imposta per 1-0 con il gol di Rudiger al 78’ (ci sono state polemiche al Var per un fallo non sanzionato), e quelli di Muñoz per 4-3 col gol decisivo di Ivan Martin nel finale, vanificando la tripletta di uno scatenato Alvaro Morata. Al Bernabeu, però, non è passato inosservato l’incredibile errore commesso dall'ex Milan, Brahim Diaz, che sullo 0-0 ha fallito un clamoroso gol a porta vuota, lasciando di sasso anche la difesa avversaria.

Brahim, che combini? Errore grave a porta vuota

Il trequartista ex Milan è riuscito a sbagliare in modo clamoroso. Gettato nella mischia da Ancelotti al 60′, rilevando un insufficiente Vinicius, il trequartista spagnolo si è ritagliato il suo spicchio di celebrità. Non per una prodezza, ma per un clamoroso errore sottoporta che ha lasciato esterrefatti. Dopo una azione corale sulla sinistra, è arrivato un cross in area maiorchina, smanacciato all'ultimo da Gazzaniga che ha fatto carambolare la sfera nella zona di Diaz: lasciandolo solo, a tu per tu con la porta sguarnita, ha però sbagliato tutto. Brahim si è tuffato, aggredendo il più facile dei palloni per tornare al gol, solo 3 in stagiona, ma fallendo nel modo peggiore: a porta completamente vuota. Per fortuna sua ci ha pensato Rudiger a dare i tre punti ai Blancos.