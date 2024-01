Inter-Verona, Cesari: "Gol dell'Hellas irregolare", si ribalta tutto

07 gennaio 2024 a

Non solo Inter, anche il Verona finisce nelle polemiche. Ci sarebbero delle irregolarità sul gol dell'1-1 che ha di fatto riaperto la partita portando a quel finale mozzafiato che ha scatenato un diluvio di polemiche.

A fare un'analisi molto precisa di quanto accaduto in campo è l'ex arbitro Graziano Cesari per Sportmediaset. Si comincia col contestato fallo di Bastoni: "Quando Bastoni esce dall'area di rigore si vede chiaramente una gestualità col braccio - le parole dell'ex arbitro a Sportmediaset -. Fabbri non poteva vederlo, il Var doveva intervenire. Il fatto che successivamente sia stata colpita una traversa e dunque sia cominciata una nuova azione non conta: se c'è un grave fallo di gioco, o condotta violenta come in questo caso essendo il pallone lontano, bisogna annullare il gol".

Questa foto sta facendo il giro del web: altra bufera su Inter-Verona

Poi è il turno del gol del pareggio del Verona: "Arnautovic afferra inzialmente la maglia di Magnani, ma quando l'austriaco cade entrambe la mani di Magnani sono sulla sua schiena e in questi casi di solito viene fischiato il fallo. Anche qui, doveva intervenire il Var". Infine Cesari definisce corretta e opportuna la chiamata del Var sul rigore per il Verona: "Assolutamente corretto fischiare il penalty per il fallo di Darmian su Maignan, finalmente una chiamata giusta da parte del Var, che resta però bocciato totalmente".