Rafa Nadal, "non sono pronto": l'ultimo dramma del tennista

La sorpresa negativa per il pubblico di Melbourne, che sognava il suo ritorno in campo dopo la vittoria nel 2022, è purtroppo arrivata: Rafa Nadal salterà i prossimi Australian Open, iniziati domenica e in programma fino al 28 gennaio. La notizia è stata data dallo stesso campione spagnolo, tornato in campo a Brisbane dopo un anno di stop, con un post sui social.

"Durante la mia ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema a un muscolo che come sapete mi ha fatto preoccupare — le sue parole —. Una volta arrivato a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica e ho un micro strappo, non nella stessa parte in cui ho avuto l'infortunio e questa è una buona notizia. In questo momento non sono pronto per sostenere partite di 5 set. Torno in Spagna per vedere il mio medico, farmi curare e riposare".

Nadal: “Volevo giocare a Melbourne, giocare qui mi ha reso comunque molto felice”

Sempre sui social, Nadal ha così proseguito: ”Ho lavorato molto duramente durante l'anno per questo ritorno e, come ho sempre detto, il mio obiettivo è raggiungere il mio miglior livello in 3 mesi — ha scritto ancora Nadal sui social — A parte la tristezza per me di non poter giocare davanti al fantastico pubblico di Melbourne, non è una pessima notizia e restiamo tutti ottimisti riguardo all’evoluzione della stagione. Volevo davvero giocare qui in Australia e ho avuto la possibilità di giocare alcune partite che mi hanno reso molto felice e positivo. Grazie a tutti per il supporto e a presto”. Il ritorno in campo in un Grand Slam è così rimandato