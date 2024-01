Inter, Vidal a Sanchez: "Vai via, Inzaghi non ti vuole"

09 gennaio 2024 a

Un ex Inter che spara a zero contro la sua vecchia squadra. In particolare Arturo Vidal, che in nerazzurro giocò tra 2020 e 2022. Durante una diretta su Twitch nel suo canale, il cileno ha tuonato e difendendo il suo connazionale Alexis Sanchez: "Alexis, se mi stai ascoltando per favore vattene dall’Inter”, ha detto a chiare lettere l’ex giocatore della Juventus. "Non sarebbe mai dovuto tornare all'Inter, gliel'ho pure detto — ha aggiunto Vidal nella diretta — Deve andare a giocare dove può divertirsi, dove lo vogliono davvero. Lui è felice solo se gioca, così non è felice”.

E ancora: “I compagni non sono migliori di lui ma l'allenatore non lo vuole e basta — ha detto ancora il centrocampista — Altrimenti come fai a farlo entrare a 9 minuti dalla fine? Gioca Mkhitaryan e non Alexis, come è possibile? Mi voglio uccidere a pensare una cosa del genere”.

Poi un commento Vidal lo dedica al compagno di reparto di Sanchez, Lautaro Martinez, tra i migliori indiscussi di questa prima parte di stagione: “Lautaro gioca al posto di Alexis? È un buon attaccante, ma come fa a non giocare Sanchez nell’Inter? Gioca Mkhitaryan (a centrocampo e non in attacco, ndr) e non Alexis: veramente mi voglio 'uccidere' se penso una cosa del genere”. Poi l’ex centrocampista nerazzurro, attualmente svincolato, ha concluso: “Mi fa rabbia perché Alexis è troppo forte — le sue ultime parole — Preferirei vederlo al River che all’Inter. Lui è felice solo se gioca, mentre così non lo è. I compagni all’Inter non sono migliori di lui, ma l’allenatore non lo vuole e basta. Altrimenti come fai a farlo entrare a 9 minuti dalla fine? Che rabbia...".