Inter, l'audio del tragico errore al Var: "Massi... riprendi il gioco"

Il gol di Frattesi in Inter-Verona ha lasciato strascichi non indifferenti sugli operati di Fabbri e di Nasca, quest’ultimo in sala Var, che non ha richiamato il primo dopo il fallo di Bastoni su Duda. Un errore grave e un gol da annullare, come ammesso anche dall’ex arbitro Gervasoni, oggi vice commissario designatore della CAN di Serie A e B), a Open Var. Ma molti tifosi non nerazzurri, sui social, stanno attaccando la squadra di Simone Inzaghi per episodi al limite avvenuti anche in altre partite di campionato, come il gol dell’1-0 contro il Genoa arrivato dopo il contatto tra Bisseck e Strootman in area.

Gervasoni su Bisseck in Genoa-Inter: “Errore di Irrati non aver richiamato Doveri al Var"

A Genova i liguri hanno protestato a lungo per quella spinta a due mani di Bisseck, non sanzionata prima del gol di Arnautovic. Sempre nella puntata di Open Var è andato di scena il dialogo tra Irrati (in cabina di regia per il match del Ferraris) e Doveri (arbitro in campo): "Occhio su Bisseck — dice il primo — Possibile fallo, possibile mano, possibile fuorigioco. Fammi vedere situazione, fammela rivedere questa possibile spinta. Rallenta, torna indietro. No ok questo no. Stop di petto, mano non c’è. Non c’è fuorigioco. Massi… gol corretto, puoi riprendere gioco”.

Questa foto sta facendo il giro del web: altra bufera su Inter-Verona

Lo sbaglio secondo Gervasoni è che “una spinta a due mani deve essere oggetto di revisione e forse l'arbitro avrebbe annullato il gol — ha detto durante Open Var — Irrati a Genova ha ritenuto la spinta leggera ma in una situazione come quella è giusto che il Var richiami il direttore di gara”. L’esempio è quello “di Verona-Lazio, dove abbiamo annullato la rete (al biancoceleste Casale, ndr)”. Il match del Bentegodi allora si è chiuso 1-1 come tra Genoa e Inter.