Milan, Stefano Pioli: "Chi vince lo scudetto?", la risposta fa infuriare i tifosi

10 gennaio 2024 a

a

a

Chi vince il campionato a fine stagione? Per molti l’Inter, che si è aggiudicata il titolo di campione di inverno dopo la polemicissima vittoria sul Verona al Meazza. Ma anche per la maggior parte dei tecnici di A l’esito sarà lo stesso. Come conferma l’approfondimento che l'agenzia Italpress ha rivolto ai tecnici della Serie A, svolgendo un sondaggio tra gli allenatori con tre semplici domande: quale fosse secondo loro la squadra rivelazione del campionato, il calciatore rivelazione e infine il club trionfatore.

La squadra di Simone Inzaghi è quella che si è presa la maggior parte delle preferenze (12 voti), con la Juve che ne ha ricevuto solo due da Claudio Ranieri (che ha però votato la doppia opzione con l’Inter) e da Gian Piero Gasperini.

"Un dettaglio gli ha fatto cambiare idea": alto tradimento a Inter e Inzaghi, chi sceglie la Juve

Pioli vota Inzaghi! Zirkzee rivelazione del campionato

Anche Stefano Pioli ha votato Simone Inzaghi per la vittoria del titolo, mentre il tecnico di Piacenza si è astenuto sulla vittoria dello Scudetto. Come squadra rivelazione domina il Bologna (11 preferenze), dietro il Frosinone con 3 (tra i voti c’è anche quello di Simone Inzaghi). Il calciatore più sorprendente è invece l’olandese Joshua Zirkzee, attaccante rossoblù, che si è preso 7 voti. Alle sue spalle Gudmundsson (2), quindi Ngonge, Ederson, Calafiori, Buongiorno e Payero (1 a testa).

"Rigore regalato come la fame": scoppia lo scontro su Stefano Pioli

Allegri non vota, come Sarri, Mourinho e Thiago Motta

Chi ha votato sicuro l’Inter come vincitrice del campionato, oltre a Pioli, sono stati Andreazzoli, Italiano, Di Francesco, D’Aversa, Mazzarri, Dionisi, Juric, Cioffi e Baroni. Il conto finale, considerando il voto doppio di Ranieri, è di 12 a 2 a favore dell’Inter. Un vantaggio ben più netto dei due punti di vantaggio che i nerazzurri hanno sulla Juventus seconda. Non è invece pervenuta la preferenza di Massimiliano Allegri, che a parole ha sempre insistito sull’obiettivo principale del quarto posto per la sua squadra e che non risulta tra i votanti del sondaggio. Niente scheda nell’urna nemmeno con la firma di Thiago Motta, Gilardino, Sarri, Palladino e Mourinho.