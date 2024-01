Serie A, la classifica dei rigori: ecco chi ne ha avuti più di tutti

10 gennaio 2024 a

È l’Inter la squadra che finora in Serie A ha avuto più rigori di tutti. Nella prima metà di stagione giocata, i nerazzurri hanno calciato sette calci di rigore, tutti trasformati. A seguire a sorpresa il Frosinone a quota 6 (tutti realizzati), alla pari con il Napoli. Terzo il Milan a 5 (anche qui penalty tutti a segno) a braccetto con il Sassuolo (5 su 5) e davanti alla Juventus a 4 (2 in rete e 2 no). Tra tutte, l’Atalanta è l’unica a non aver ancora potuto disporre di un calcio di rigore. Roma e Lazio sono rispettivamente a 4 e 3 (penalty trasformati) agli ultimi posti fermi a uno ci sono Empoli, Genoa, Salernitana e Torino.

Rigori subiti: alla Juve nessuno contro. E gli interisti ricordano il caso Ndoye…

Se si guarda invece ai rigori subiti, il Sassuolo è in cima alla classifica dei club di A. Sono sette i penalty subiti dai neroverdi, di cui 5 subiti, poi Fiorentina con 6 (5 in rete), Udinese 6 (6), Empoli 5 (3), Lecce 5 (4) e Salernitana 5 (5). Fanalini di coda Inter 2 (1), Milan 2 (2), Napoli 2 (1), Roma 2 (2), Genoa 1 (1), Verona 1 (1) e Lazio 1 (1). In molti avranno sicuramente da rifinire sulla Juventus, che è l’unica a non aver ricevuto calci di rigore contro. I tifosi dell’Inter in particolare, che dopo le numerose polemiche divampate per il gol non annullato a Frattesi si sono scagliati contro i tifosi bianconeri per il rigore non concesso a Ndoye in Juve-Bologna, alla seconda di campionato. Tra questi anche l’ex difensore Marco Materazzi, scagliatosi contro l’ex arbitro Bergonzi.

La classifica con bilancio contro e a favore: davanti l’Inter

Se si prende in considerazione entrambe le classifiche, si può così stilare quella definitiva facendo la differenza e il club che è andato meglio finora in Serie A è l'Inter con un saldo per rigori di +5. A seguire il trio Frosinone, Napoli e Juventus con un +4. I club che possono contare sul saldo peggiore sui penalty è il trio formato da Empoli, Salernitana e Atalanta, che hanno un -4 nella differenza tra rigori concessi e rigori contro.