Colpaccio-Atalanta a San Siro, un altro ko per il Milan: la Dea rimonta e vola in semifinale

L'Atalanta si mette l'abito da sera e al termine di una super prestazione supera il Milan 2-1. I ragazzi di Gasperini, guidati da un super Koopmeiners, sbancano San Siro e si regalano la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il Milan, invece, dopo essere stata eliminato dalla Champions League, vede sfumare quello che era diventato un obiettivo stagionale, ma anche per quest'anno non alzerà al cielo il trofeo che manca dalla bacheca rossonera dal 2003.

Pioli si affida in attacco a Jovic e Leao, Gasperini lancia Miranchuk e De Ketelaere. Per vedere la prima occasione bisogna aspettare il 19' con Musah che con un tiro all'interno dell'area impegna Carnesecchi in una deviazione in corner. Al 31' si fa viva anche l'Atalanta con un'azione che porta al tiro Holm. La conclusione però finisce alta sopra la traversa. Al 36' ospiti vicini al vantaggio con De Ketelaere che a pochi metri dalla porta invece di concludere cerca una sponda per De Roon. Il capitano atalantino, però, non arriva all'appuntamento col pallone a causa di un duro scontro con Gabbia che si verifica dopo il contatto tra il numero 15 nerazzurro e Reijnders. L'episodio scatena le proteste di Gasperini che chiede un calcio di rigore e in pochi secondi viene espulso dopo un doppio giallo. L'altra conseguenza dello scontro riguarda Gabbia e Pasalic che vengono sostituiti. Al 45' Milan in vantaggio con Leao. Il portoghese chiude un'azione con Theo Hernandez con un tiro su cui Carnesecchi non può nulla. È un finale di primo tempo spettacolo. L'Atalanta, infatti, reagisce subito e pareggia con Koopmeiners che batte Maignan con un tiro scoccato all'interno dei 16 metri. I minuti di recupero sono 5, ma intensissimi ed è l'Atalanta a sfiorare il sorpasso con Pasalic il cui tiro è salvato dall'intervento provvidenziale di Calabria che si immola ed evita il raddoppio orobico.

Il secondo tempo si apre nel segno del finale del primo. Ancora Atalanta in attacco con Koopmeiners che al 48' impegna Maignan, sull'azione successiva Leao sbaglia il tocco per Calabria lanciato a rete. Al 54' è ancora il numero 7 di Gasperini a rendersi pericoloso con un tiro che esce di poco. L'Atalanta gioca in scioltezza e trova il raddoppio al 59' grazie a un rigore fischiato per un fallo di Jimenez su Miranchuk e, realizzato proprio dallo stesso Koompmeiners che, sicuro, spiazza Maignan. E mentre al 61' Pioli fa esordire il neo acquisto Terracciano, l'Atalanta continua a costruire occasioni.

De Ketelaere ha anche la palla del 3-1, ma la sua conclusione da buona posizione è debole. Al 66' San Siro trema. Miranchuk fa partire un tiro a giro che fa correre un brivido lungo la schiena dei tifosi rossoneri. Il tiro esce di pochissimo. È Atalanta spettacolo che nel giro di pochi minuti sfiora ancora la rete del ko. Questa volta con Ederson. Anche la conclusione del numero 13 però esce di poco. Il Milan si vede al 70' con Pulisic che impegna Carnesecchi. Al 73' Pioli decide l'assalto e inserisce Giroud che va ad aggiungersi a Leao e Jovic. L'occasione più pericolosa la crea però Musah all'88 con un tiro che fa volare Carnesecchi. All'ultimo secondo il Milan recrimina un rigore su un'azione d'angolo, ma Di Bello non fischia.