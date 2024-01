Inter, "Barella, Chalanoglu e poi lui": colpo clamoroso

12 gennaio 2024 a

a

a

Un colpaccio in casa Inter, se andasse in porto. Prendere Piotr Zielisnki a zero, la prossima estate, rafforzerebbe non poco il centrocampo nerazzurri. Una buona dose di prudenza è ancora necessaria, però, perché non ci sono le firme e il caso Djalò (preso alla fine dalla Juve) va ricordato.

Ma se il polacco divenisse il prossimo colpo a zero della società di Zhang, dopo Mkhitaryan e Calhanoglu, sarebbe un grande colpo. Secondo La Gazzetta dello Sport, Zielinski ha la proposta in mano di un triennale, scadenza 2027, da 4,5 milioni netti più bonus, con opzione per una quarta stagione. Nulla che sia stato avvicinato al momento da nessun altro club, né dal Napoli né dalla Juventus, che è stata più volte accostata al polacco.

Vasilije Adzic, il 17enne che ha stregato la Juventus: perché è un colpo clamoroso

Inter, che centrocampo con Zielinski. Affare diretto con i giusti tempi

Nonostante le proposte arrivate in estate dalla Saudi League, Zielinski non vuole lasciare l’Italia e strizza l’occhio all’Inter. Piace a Inzaghi e pure ai dirigenti, che intravedono un altro colpo a parametro zero. Non sono ancora maturi i tempi della firma, ma i passi mossi dal club di Zhang sono stati importanti, con la tempistiche giuste. E il centrocampo nerazzurro che include anche Barella e Frattesi, sarebbe di gran lusso.

Inter, "è fatta": il primo colpaccio a gennaio per scudetto e Champions

Sull’armeno va però considerata la carta d’identità di un quasi 35enne. L’Inter gli ha appena rinnovato il contratto, ma è giusto che la società nerazzurra si cauteli in ogni direzione possibile. E Zielinski può essere la soluzione. Prenderebbe il posto di Klaassen, l’olandese che non ha avuto un impatto positivo con la Serie A e che con ogni probabilità a fine stagione sarà lasciato libero.