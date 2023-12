Vasilije Adzic, il 17enne che ha stregato la Juventus: perché è un colpo clamoroso

29 dicembre 2023 a

La Juve guarda al futuro e ha chiuso con il Buducnost Podgorica per il talentuosissimo centrocampista classe 2006, Vasilije Adzic. Il montenegrino, cercato con insistenza anche dal Bologna, è costato ai bianconeri, tra parte fissa e bonus, 5 milioni di euro e il 10% di una eventuale futura rivendita. Il 17enne la prossima settimana sarà a Torino per le canoniche visite mediche e apporre la firma sul contratto che lo legherà alla compagine di Massimiliano Allegri. Una cifra che ha permesso a Cristiano Giuntoli, che lo seguiva da tempo, di sbaragliare la concorrenza di molti altri club d’Europa.

Adzic, 6 gol e 2 assist in 23 presenze oltre all’esordio in Europa

Diciotto anni solo il prossimo 12 maggio, il centrocampista offensivo si è già fatto notare nel calcio dei grandi bruciando le tappe sia per quanto riguarda la nazionale montenegrina che per quanto riguarda il suo club, il Buducnost Podgorica, di cui già dallo scorso è divenuto un titolare inamovibile contribuendo alla vittoria del campionato e del quale in questa stagione è il faro con i suoi 6 gol e 2 assist in 23 presenze. Adzic, inoltre, vanta già quattro presenze nelle competizioni europee tra preliminari di Champions League e di Conference League.

Adzic-Juve, un altro giovane per la Vecchia Signora

Un jolly offensivo che oltre alla mezzala può fare anche il trequartista o all'occorrenza anche l'esterno d'attacco. Una versatilità che deriva dalle spiccate abilità tecniche unite ad una struttura fisica già molto possente (è alto 1,85 metri) a cui si unisce anche un'ottima capacità balistica e una personalità molto forte. In patria lo paragonano al centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne. La Juve così continua a cercare giovani come fatto con Soulé, Yldiz, Iling Jr. e Huijsen.