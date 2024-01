Inter-Verona, l'audio del Var: fallo Bastoni-Duda, "fischia porca tr***a"

12 gennaio 2024 a

a

a

Comincia con "fischia santo cielo!", e finisce con "gol regolare". È l'audio originale della conversazione tra Var e arbitro di Inter-Verona, al momento della clamorosa gomitata di Bastoni a Duda che avrebbe dovuto invalidare il gol di Frattesi, decisivo per la vittoria dell'Inter per 2-1 nel recupero.

L'audio è stato diffuso oggi a Coverciano nell'incontro tra vertici arbitrali e stampa. Al Var c'è Nasca, che immediatamente vede Duda a terra dopo la gomitata del difensore nerazzurro: "C'è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Ma porca tr***a, oh! Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera". Intanto l'arbitro Fabbri in campo cerca di tenere a freno le proteste dei giocatori del Verona, spiegando quello che ha visto: "Ho detto che lui si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!".

"Portatemeli via". Il rosso a Thiaw in Milan-Juve? L'audio rubato all'arbitro Mariani

Nasca intanto parla dal Var, sta cercando anche un eventuale fuorigioco: "Fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina. Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qui è tutto regolare. Fammi rivedere il tiro. Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo". E alla fine sentenzia: "Michael, sono Gigi: gol regolare, gol regolare". La gomitata? Sparita. E sui social l'audio, diventato virale, ha scatenato la rabbia dei tifosi della Juventus per un errore giudicato "inspiegabile".

Il designatore Gianluca Rocchi nel mostrare alcune slide, ha quindi messo in mostra come siano stati otto gli errori arbitrali evidenti nel girone di andata di serie A, di cui tre nelle ultime due giornate. Oltre al mancato intervento del Var nel 2-1 dell'Inter al Verona, e l'annullamento del possibile 2-0 del Sassuolo sulla Fiorentina sabato scorso, e nessuno invece fra sesta e 16esima giornata. Quello di San Siro "è un errore, ma è comunque una interpretazione soggettiva, in Sassuolo-Fiorentina quello di Thorstvedt era un gol da non annullare perché quel gol era regolarissimo, è un errore fatto da un Var anche molto bravo". "Abbiamo avuto un periodo in cui non venivamo considerati, dalla sesta alla sedicesima giornata, e quello è stato il periodo migliore - ha proseguito Rocchi -, gli errori commessi sono otto su 78 interventi del Var che ha comunque ridotto di oltre il 90% il numero di errori. Immaginate se in questo campionato aggiungevamo 78 errori, oggi venivamo qui scortati...".

"Massi... riprendi il gioco": Inter, l'audio che svela il tragico errore al Var

Tra gli errori accertati, alcuni interessano la corsa-scudetto: il primo riguarda Juventus-Bologna con l'on field review non concessa per un intervento falloso di Iling Junior su Ndoye che avrebbe dovuto portare a un rigore per gli emiliani. Altro errore del Var in Genoa-Juventus, con l'on field review che avrebbe dovuto segnalare il fallo di Malinovskyi ai danni del bianconero Yildiz. In Genoa-Inter, invece, era il gol del nerazzurro Arnautovic da annullare per fallo di Bisseck su Strootman che non è stato rivisto al Var.