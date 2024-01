Rai, Emma Aicher cade dopo i complimenti del telecronista: "Accade ogni volta"

15 gennaio 2024 a

Enrico Cattaneo non porta benissimo a Emma Aicher. Ogni volta che il commentatore sportivo della Rai prova a tesserne le lodi, ecco che la sciatrice cade. "Io adesso non so cosa dire perché c’è qualcuno che ironizza sul fatto che Emma Aicher mi stia cercando", esordisce durante la sua telecronaca della gara sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee. Gara poi vinta dall’azzurra Sofia Goggia. Mentre infatti la sciatrice tedesca si appresta a iniziare la sua discesa, Cattaneo ammette: "Continuo a lanciarla e lei cade".

E questa volta non è da meno: "Io continuo a dire di fare attenzione a questa favolosa atleta…". Ma il telecronista non fa in tempo a finire la frase che la Aicher finisce per terra. Ancora. "Evidentemente non porta bene - commenta -, mi limiterò a lanciarla dicendo solo 'Emma Aicher' d’ora in avanti". Sui social diventa ben presto virale la telecronaca, su cui in tanti ironizzano. "Mi sono ribaltato dalla sedia", scherza un utente.

Mentre c’è chi pubblica l’immagine di un gufo e commenta: "Oggi solo perle". In ogni caso la caduta della sciatrice non ha avuto pesanti conseguenze. E chissà se davvero la Aicher non stia cercando tra i gabbiotti degli inviati sportivi nelle varie tappe della Coppa del Mondo di Sci proprio Cattaneo.