Roma, Josè Mourinho esonerato. La voce: "Chi può arrivare al suo posto"

Colpo di scena alla Roma. Jose Mourinho non è più l'allenatore dei giallorossi. Con un comunicato ufficiale la società giallorossa ha annunciato l'esonero dello Special One che era arrivato a Trigoria per rilanciare le ambizioni della società. Nella sua esperienza a Roma, Mou ha conquistato una Conference League e ha sfiorato una EuropaLeague perdendo in finale. Come spiega la società giallorossa, José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato: "“Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. “Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato.

“Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”. Adesso è caccia al sostituto. Nelle ultime ore correva voce di una telefonata tra la società e Antonio Conte. L'ex Ct della Nazionale ha però preso tempo per valutare la situazione. Di fatto Conte è anche nel radar del Milan ma anche in quello della Juventus in caso di addio di Allegri a fine stagione. Il progetto tecnico di Mou non è mai decollato e il ko con il Milan a San Siro di domenica scorsa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'arrivo di Lukaku non ha risolto i problemi dei giallorossi che sono stati anche eliminati dalla Coppa Italia in un derby durissimo con la Lazio. Tra i nomi in pole c'è anche quello di Daniele De Rossi.