Lukaku, la vendetta contro Simone Inzaghi al Best Fifa 2023

La vendetta va servita su un piatto molto freddo. Come ha fatto Romelu Lukaku nelle scorse ore nei confronti del suo ex allenatore Simone Inzaghi. Lo scotto per la mancata partenza dal 1’ nella finale di Champions League contro il Manchester City si fa ancora sentire. E Romelu, che in estate rifiutò l’Inter per aspettare la Juve, prima di accasarsi alla Roma, ha così deciso nel corso della votazione per il miglior allenatore dello scorso anno solare nei The Best Fifa 2023. Il belga ha infatti scelto, in ordine, Guardiola, Xavi e Spalletti, snobbando Simone Inzaghi nonostante i sei mesi finali all'Inter della scorsa stagione.

Il Fifa Men's coach a Pep Guardiola

Il premio per il Fifa Men's coach è così andato a Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, che ha ritirato il premio lunedì sera a Londra. Il tecnico catalano era in corsa con gli Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, che ha salutato dal palco della premiazione: "Spalletti hai vinto lo scudetto, Inzaghi so quanto è stato difficile vincere contro di te in finale", ha detto riferendosi alla scorsa Champions League vinta contro l'Inter. Poi ha ringraziato i calciatori del City, protagonisti del Triplete, e la sua famiglia. Come miglior allenatore per il calcio femminile è stata invece premiata Sarina Wiegman (Inghilterra).

Guardiola: “Io solo so quando è stata dura la finale con l’Inter”

Proprio Pep, prima di ricevere il titolo, ha stretto la mano a Inzaghi e Spalletti, seduti vicino a lui, e poi sul palco ha omaggiato i due tecnici italiani rivolgendosi a loro proprio nella nostra lingua, che padroneggia benissimo fin dai tempi di Brescia. “Condivido questo premio con Inzaghi e Spalletti — ha detto Pep — Luciano per l’incredibile stagione col Napoli. Simone perché soltanto io so quanto è stata dura la finale di Champions League contro la tua Inter, una squadra meravigliosa”.