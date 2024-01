Benzema denuncia il ministro francese Darmanin per diffamazione

16 gennaio 2024 a

Non ci sta il calciatore francese Karim Benzema ad essere etichettato come fiancheggiatore dell'organizzazione islamista Fratelli Musulmani e per questo ha denunciato il ministro degli Interni di Parigi, Gerald Darmanin, per diffamazione. Come riporta Rtl, lo scorso ottobre, il ministro aveva affermato che l'ex stella rosso del Real Madrid, aveva "noti legami" con i Fratelli Musulmani, un'organizzazione islamista e oggi è partita la querela.

"Legami con i Fratelli Musulmani": bomba dal governo su Benzema, choc in Francia

Il vincitore del Pallone d'Oro 2022 era stato preso di mira da Darmanin dopo aver pubblicato a metà ottobre su X un messaggio di sostegno agli abitanti di Gaza, vittime secondo lui di "bombardamenti ingiusti" di Israele in risposta al sanguinoso attentato di Hamas del 7 ottobre. "Vogliamo che le persone escano allo scoperto, nel disprezzo generale, solo per delle trovate comunicative che si rivelano false. Con conseguenze notevoli anche per chi sta vicino alle persone accusate. Seminiamo divisione in Francia, abbiamo tante persone che non capiscono questo genere di discorsi. Questo è l'esatto contrario di ciò che dovrebbe fare un uomo che si definisce politico", ha detto Benzema a Rtl.