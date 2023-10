Karim Benzema, l'accusa del governo francese: "Legami con i Fratelli Musulmani"

18 ottobre 2023 a

Secondo il ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin, Karim Benzema ha legami con un'organizzazione islamica radicale accusata di sostenere il terrorismo. Darmanin lo ha detto nel corso di in un'intervista a CNews, dichiarando le seguenti parole: "Il signor Karim Benzema ha notori legami con i Fratelli Musulmani”. Ovvero uno dei gruppi islamici radicali più forti nel mondo arabo. Le accuse di Darmanin sono arrivate a meno di 24 ore dall'attentato di Bruxelles, rivendicato dall’Isis, in cui hanno perso la vita due tifosi svedesi prima della partita delle qualificazioni europee tra Belgio e Svezia.

Chi sono i Fratelli Musulmani

Fratelli Musulmani è un gruppo nato in Egitto a inizio ‘900 e con il tempo ha esteso la sua influenza in larga parte del mondo arabo. Da molti considerato come ala politica dell'estremismo islamico, ha avuti contatti con Hamas da cui però sono state prese le distanze diversi anni fa.

Benzema e l’appoggio alla Palestina: il duro attacco di Aouate

Benzema è stato messo in cattiva luce dopo le polemiche delle scorse ore, in cui l’ex attaccante del Real Madrid, oggi all’Al-Itthiad, aveva condiviso un messaggio a sostegno delle vittime palestinesi: "Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza — aveva scritto — che sono ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano nemmeno donne e bambini”. Quel post su X (l’ex Twitter) aveva creato enormi polemiche, prima che arrivasse la dura risposta dell'ex portiere della nazionale d'Israele Dudu Aouate. Quest’ultimo aveva pesantemente insultato Benzema in cinque lingue differenti.