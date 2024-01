Inter, la soffiata di Frey: "Può arrivare Karim Benzema"

Roberto Tortora 18 gennaio 2024 a

La bomba di mercato arriva così, a metà di un pigro mercato di gennaio che, fin qui, ha registrato movimenti, ma ancora nessun colpo di grido. Karim Benzema all’Inter, ma com’è possibile?! La notizia la sgancia l’ex-portiere nerazzurro Sebastien Frey in un’intervista a TvPlay: “Benzema all’Inter se esce Sanchez? Può essere una possibilità, il francese potrebbe essere sul mercato già a gennaio, ho letto e sentito di Marotta che non dice di sì a un suo arrivo, ma nemmeno smentisce”. Davvero Karim “The Dream” potrebbe unirsi alla già ricca batteria di attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi, composta da tre giocatori di assoluto livello come Lautaro Martinez (attuale capocannoniere della Serie A con 18 gol), Marcus Thuram e Marko Arnautovic?

Il “Pallone d’Oro” 2022 non sta vivendo un gran momento nella Saudi Pro League: solo 9 reti in appena 15 partite e l’Al Ittihad, campione in carica, è settimo a -25 dalla capolista Al Hilal. La squadra ha cambiato anche allenatore, da Nuno Espirito Santo all’argentino Marcelo Gallardo. Prima di Natale, Benzema ha saltato 3 allenamenti e, cosa ancor più grave, non ha preso parte al mini-ritiro di Dubai con il resto della squadra, restandosene alle Isole Mauritius in vacanza e avendo fatto perdere le sue tracce. Un presunto ciclone imperversante sulle isole, a detta sua, ne avrebbe impedito il rientro in sede venerdì scorso.

È chiaro che all’Al-Ittihad siano furiosi e c’è chi vocifera già di un possibile prestito in Premier League, fino a fine stagione, al Manchester United. Le sue prestazioni sono state, fin qui, deludenti, considerando anche l’ingaggio monstre di 200 milioni all'anno netti, comprensivi di bonus. È chiaro che l’Inter potrebbe inserirsi in questo discorso o nell’immediato, soffiando il francese ai Red Devils in prestito secco o, più verosimilmente, a giugno, ma sempre in prestito e con il decisivo contributo degli arabi sugli emolumenti al calciatore, a patto che questi non decida per una risoluzione amichevole e torni in Europa, ridimensionando i suoi guadagni. Per ora, uno scenario aperto, fin troppo, al punto da lasciare che il binomio Benzema-Inter sia solo una bella suggestione di mercato e non una concreta possibilità.