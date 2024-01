Milan, Antonio Conte al posto di Pioli: "Cosa sta aspettando"

18 gennaio 2024 a

Antonio Conte starebbe aspettando il Milan, che da tempo lo ha messo come primo nome in cima alla lista degli allenatori. L’ex tecnico di Juve, Inter e della Nazionale è il profilo più allettante tra gli svincolati e aspetta un’offerta che lo aggradi a partire dalla prossima estate, dopo l’anno sabbatico e le tre offerte rifiutate dal Napoli di Aurelio de Laurentiis. Conte, però, non piace solo al Milan. Conterà il progetto da lui ritenuto più allettante.

Secondo il suo ex compagno in Nazionale, Luigi Di Biagio, il pugliese starebbe però aspettando i rossoneri: “Antonio non avrebbe accettato adesso la Roma, aspetta giugno perché è ancora sotto contratto — le parole del centrocampista in un’intervista a Tv Play — Conte poi attende prima Juve e Milan. In passato è stato vicino alla Roma. Verrebbe di corsa alla Roma, ma si guarda in giro. Mi auguro l’arrivo di Antonio, ma solo se De Rossi non venisse confermato a giugno”.

Tuttosport: resiste il nome di Thiago Motta per il Milan

Le priorità di Conte sono dunque la sua ex squadra storica, la Juventus, ed il Milan. Al momento però i bianconeri non sembrano intenzionati ad allontanare Massimiliano Allegri, visto che l’attuale tecnico juventino sta facendo un gran lavoro in campionato, essendo in piena lotta Scudetto. Diversa la situazione del Milan, che come detto potrebbe decidere di cambiare allenatore a giugno e dare il benservito a Pioli dopo quasi cinque anni e uno scudetto. Per Tuttosport, però, resiste bene il nome di Thiago Motta, che sta stupendo con il Bologna in questa stagione. L’italo-brasiliano per il presidente Gerry Cardinale sarebbe l'ideale per iniziare un nuovo progetto in linea anche con le idee del club di Cardinale e con un ingaggio più sostenibile rispetto a Conte.