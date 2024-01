Chen Bang-Xian fuma un pacchetto di sigarette durante la maratona? Squalificato

18 gennaio 2024 a

a

a

Chen Bang-Xian, detto anche Zio Chen, è diventato famoso in tutto il mondo - e i suoi video virali - perché quando gareggia nelle maratone, mentre corre, si fuma un pacchetto intero di sigarette. Proprio così, una via l'altra.

Due anni fa, quanto ne aveva 50, l'uomo, originario di Guangzhou, era arrivato 574esimo (su quasi 1.500 corridori) alla maratona di Jiande. E il 7 gennaio scorso, ha partecipato alla maratona di Xiamen, che si è svolta il 7 gennaio.

"Tuo figlio ti mette in mezzo alla strada come una pezza da piedi": il padre contro Tamberi, uno sfogo atroce

L'atleta, secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera, "si è presentato alla partenza con le immancabili sigarette, finita una dopo l’altra durante le 3 ore e i 33 minuti con cui ha terminato la prova. La sua presenza ovviamente non è passata inosservata, né agli appassionati che hanno commentato divertiti sui social né, purtroppo per lui, agli organizzatori dell’evento".

In questi ultimi due anni, infatti, sono state cambiato le regole della Chinese Athletics Association, che sta promuovendo una campagna contro il fumo durante gli eventi sportivi. Ora, con l'entrata in vigore dell’articolo 2.12 del regolamento, scatta la squalifica davanti a "comportamenti incivili, come defecare all’aperto, fumare o calpestare aiuole o spazi verdi".

Verstappen e Sainz, "clima tossico": ecco perché i due piloti si detestano

Insomma, il risultato di Chen non potrà essere registrato ufficialmente. Se vuole partecipare alla prossima maratona dovrà lasciare le sigarette a casa.