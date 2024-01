De Laurentiis scatenato: pronto il colpo Popovic

20 gennaio 2024 a

Tante chiacchiere, ma poca sostanza. Si può riassumere così la sessione di “riparazione” del calciomercato, con il Napoli che è l’unica big veramente attiva. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Junior Traoré e Ciryl Ngonge, già partiti alla volta di Riad per mettersi a disposizione di Mazzarri in vista della finale di Supercoppa, gli azzurri stanno cercando di piazzare un colpo in difesa. Nelle ultime ore è spuntato con insistenza il nome di Oumar Solet (23 anni): il Salisburgo sarebbe disposto a cederlo per una quindicina di milioni, ma il Napoli non è convinto a causa degli infortuni che in questa stagione gli hanno già fatto saltare 13 partite. Intanto i partenopei si sono aggiudicati la corsa a Matija Popovic (18), che firmerà un contratto di cinque anni e poi verrà girato in prestito al Frosinone.

A breve dovrebbe raggiungerlo anche Alessio Zerbin (24): nonostante la doppietta in Supercoppa, gli agenti intendono rispettare l’accordo verbale con i ciociari. In casa Juve invece non ci saranno movimenti in entrata, mentre in uscita si aspetta l’ufficialità del passaggio di Moise Kean (23) in prestito secco all’Atletico Madrid. Il Milan cerca un difensore, come spiegato da Pioli alla vigilia del match con l’Udinese, ma intanto lavora anche in vista di giugno per l’attacco: Giroud va per i 38 anni, piace Benjamin Sesko (20). Intanto il Bologna ha ufficializzato l’ingaggio di Mihajlo Ilic (20), ritenuto uno dei migliori prospetti tra i difensori centrali slavi.