Inter, la Supercoppa è sempre nerazzurra: Lautaro piega il Napoli al 91esimo

22 gennaio 2024

L'Inter è inarrestabile. Vince la Supercoppa Italiana per la terza occasione consecutiva: la squadra di Simone Inzaghi, specialista delle finali, a imporsi in Arabia Saudita nella finalissima contro il Napoli. I nerazzurri vincono per 1-0, con merito, e si confermano la squadra da battere, ovunque, soprattutto in Serie A. Una partita però sofferta, decisa in extremis da Lautaro Martinez. Sempre lui, il Toro, protagonista di una stagione ad oggi semplicemente clamorosa: assist di Pavard e l'argentino mette a segno al 91esimo, in pieno recupero., la rete che vale la coppa.

Il Napoli ha giocato in 10 uomini dal 60esimo: espulso Simeone, due gialli in rapida successione, il secondo cartellino per un pestone contro il quale ogni protesta sarebbe stata inutile, fuori luogo. Altra delusione, insomma, per Walter Mazzarri, mister del Napoli che ha preso in corsa il posto di Rudi Garcia. Simone Inzaghi, invece, si gode il trionfo. E soprattutto si gode il momento, con i suoi lanciatissimi in campionato, anche se ora, con una partita in più, la Juventus di Massimiliano Allegri è davanti.

Ma al campionato si penserà poi. Ora, a Riyad, si celebra una vittoria dolcissima. L'ennesima Supercoppa, arrivata al termine di una partita in ogni caso tiratissima in cui l'Inter è riuscita a piegare i campioni d'Italia con la sua intensità, con la voglia di vincere che caratterizza i nerazzurri. Per l'Inter si tratta della 12esima Supercoppa Italiana nella storia del club. Per Simone Inzaghi, invece, è la quinta: tra gli allenatori, come lui mai nessuno.