Gigi Riva, lo sfregio durante Inter-Napoli: fischi e urla nel minuto di silenzio

Al peggio non c'è mai limite. Anche la morte di Gigi Riva è stata macchiata dall'imbecillità di alcuni tifosi che poco prima della rispresa del match di Supercoppa a Riyad tra Napoli e Inter hanno fischiato durante il minuto di silenzio dedicato alla leggenda del Cagliari e del calcio italiano. I giocatori nerazzurri e quelli partenopei hanno rispettato il minuto di silenzio prima dell'inizio dei secondi 45 minuti ma dagli spalti dell'Al Awwal Park Stadium sono arrivati dei fischi. La regia dello stadio ha mostrato sul video-wall la foto di Rombo di Tuono. E lo speaker ha spiegato cos'era successo. Ma inspiegabilmente dagli spalti sono arrivati dei fischi.

E i giocatori in campo a colpi di applausi hanno cercato di sovrastarli. Qualcosa del genere era già accaduto durante il minuto di silenzio per Beckenbauer. Insomma ogni occasione è buona per dare spazio alla stupidità. E questo episodio arriva dopo gli ululati contro Mike Maignan a Udine. Frasi razziste che hanno portato all'abbandono del campo non solo del portiere ma dell'intera squadra rossonera. Sono due episodi diversi, vero. Ma hanno in comune un aspetto: tra gli spalti spesso si annida qualche sacca di imbecillità che vuol trovare il quarto d'ora di celebrità proprio sulle spalle di un giocatore e o sfregiando il ricordo di Gigi Riva che di fatto è stato semplicemnte il più grande bomber di tutti i tempi della Nazionale italiana.