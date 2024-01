Jannik Sinner, "l'ho visto moscio". Panatta, il grande timore per la semifinale

23 gennaio 2024 a

C'è dell'entusiasmo per Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. L'ultima puntata del loro podcast "La telefonata" per Il tennis italiano è ovviamente dedicata all'impresa di Jannik Sinner, che si è qualificato per la semifinale degli Australian Open poche ore prima dopo aver battuto il russo Andrey Rublev per tre set a zero.

"Ho visto i primi due set, il terzo ho detto: preferisco guardare i cartoni animati. Rublev si batte da solo...", è il commento sarcastico di Panatta, che però ha visto anche qualche ombra della vittoria del 22enne fenomeno di San Candido. "Primo: oggi Sinner non mi sembrava come le altre volte, un po' più moscio ma questo basta comunque per battere uno come Rublev". "Ha servito abbastanza bene - prosegue -, poi l'altro sul 5-1 al tiebreak del secondo ha rallentato, molto furbo... E così Sinner l'ha mandato a casa, tutto regolare. Lui ormai è oltre questi giocatori, numero 5, 6, 7... Dovrebbero fare i tornei solo tra i primi 4. Lui ormai è un'altra categoria".

L'amico Bertolucci ironizza, ma sostanzialmente concorda sul divario tra Djokovic, Alcaraz, Sinner e Medvedev da un lato e il resto del circuito dall'altro. Jannik ha gestito bene l'ingresso", introducendo il tema dell'incredibile ritardo causato dagli organizzatori: "Questi stupidotti, questi idioti... Hanno iniziato in ritardo a causa del doppio delle leggende. Ma come si fa? L'orario perlomeno è venuto bene per la nostra pausa pranzo".

Ora sarà semifinale contro Djokovic: "Lui pur di non perdere contro Sinner potrebbe decidere di buttarsi dal decimo piano, farà di tutto, per lui sarà la partita dell'anno. Dopo quello che è successo in Coppa Davis veramente ci sarà bisogno di un Sinner al 100% per fare partita", chiosa un po' preoccupato Bertolucci. "Anche perché se perde contro Sinner gli salta subito il Grande Slam, che è quello che vuole fare", sottolinea Panatta. "E questo potrebbe essere l'ultimo anno". "Quando giocano?". "Venerdì. Giovedì gnocchi, venerdì Sinner". "E sabato trippa".