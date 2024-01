Medvedev, il punto del torneo: un solo tocco e Zverev ko, pubblico in delirio

26 gennaio 2024 a

a

a

Tutta Italia guarda agli Australian Open, dove Jannik Sinner in finalissima incontrerà Daniil Medvedev. L'italiano ha battuto, un match quasi senza storia, niente meno che Novak Djokovic. Il russo, al contrario, si è imposto in una maratona contro Alexander Zverev, rimontando due set di svantaggio e vincendo alla quinta e decisiva partita. La finalissima, alla Rod Leaver Arena di Meloburne, di giocherà nella mattina di domenica 28 gennaio in un orario ancora da definire nel dettaglio.

Come detto, contro Sinner ci sarà Medvedev, battuto dall'altoatesino negli ultimi confronti diretti. Ma il numero 2 al mondo resta un osso durissimo, la partita insomma è tutta da giocare. E il fatto che sia un osso duro lo ha dimostrato proprio nella partita contro Zverev, una rimonta mozzafiato, certo favorita da qualche errore di troppo del tedesco.

Nel post-partita il russo ha spiegato la chiave di volta della partita: "Non potevo più correre per 40 scambi come abbiamo fatto nel primo set, quindi ho pensato: okay, diventiamo più aggressivi". Un cambio d'atteggiamento azzeccatissimo e che lo ha condotto alla vittoria.

"Oggi ne ho avuto la conferma": Barazzutti, una "pietra tombale" su Djokovic

Nel corso del match, Medvedev ha anche messo a segno probabilmente il punto più bello del torneo. Punto, clamorosamente, in una certa misura involontario, ma non per questo meno pazzesco. Zverev serve, come al solito scaglia una sorta di proiettile. Ed ecco che Medvedev, così come potete vedere nel video qui in calce, risponde con una sorta di pallonetto smorzato che beffa l'avversario. La pallina infatti sorpassa di un soffio la rete: impossibile raggiungerla. Lo stesso Medvedev, nelle successive interviste, ha ammesso: "Non era proprio intenzionale, ma quando ho toccato la palla e la ho vista entrare ho pensato: non toccare la rete, non entrare in rete. A volte devi essere fortunato e oggi è il mio giorno", ha concluso Medvedev. Ora, appuntamento con Jannik Sinner.