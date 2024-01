Monza batte Sassuolo, Colpani decide la sfida. Verona e Frosinone si annullano

28 gennaio 2024 a

Il Monza trova il successo per 1-0 sul Sassuolo dopo la pesante sconfitta maturata sul campo dell’Empoli per 3-0. I neroverdi invece subiscono ancora un ko dopo la sconfitta con la Juventus, la quarta sconfitta nelle ultime cinque sfide. A decidere la sfida un gol di Colpani al 31’ del primo tempo.

Grazie a questo successo la squadra di Palladino sale a 28 punti agganciando il Genoa. La formazione neroverde resta invece a 19 punti. Dionisi deve fronteggiare le tante assenze e manda in campo Castillejo sulla fascia destra al posto dell’infortunato Berardi, ultimo della lista. In difesa c’è l’esordio dal 1’ del nuovo arrivato Doig sulla corsia di sinistra, mentre al centro preferiti Ferrari e Tressoldi ad Erlic. Dall’altra parte Palladino non fa esordire dal 1’ Djuric e Zerbin che vanno in panchina. Giocano Ciurria e Birindelli sulle fasce, mentre Mota parte titolare nel ruolo di centravanti con Carboni e Colpani alle sue spalle.

Al 3’ la prima chance della partita arriva sui piedi di Birindelli dopo un guizzo di Colpani, ma il laterale del Monza colpisce solo l’esterno della rete. Al 22’ il Monza va in rete ma il gol viene annullato per fuorigioco di Dany Mota. Sale il livello di pericolosità del Sassuolo che al 26’ ha una buona occasione con Laurientè. L’esterno neroverde arriva alla conclusione ma è bravo Di Gregorio a respingere. Al 29’ ancora neroverdi pericolosi con Thorstvedt che colpisce un palo clamoroso con un tiro di sinistro da fuori area. Dopo il gol mancato arriva subito la rete del Monza. Al 31’ buona percussione di Mota che serve Colpani, bravo a lasciar partire un mancino preciso che si infila nell’angolino basso battendo Consigli per l’1-0. Il Sassuolo cerca di reagire ma non affonda nel finale della prima frazione.

Ad inizio ripresa Monza vicino al raddoppio: al 50’ Valentin Carboni supera Tressoldi ma non trova lo specchio della porta. Al 62’ il gioco si ferma a causa di un malore improvviso per un tifoso del Sassuolo. Costretti all’intervento i sanitari. Dopo qualche minuto la gara riprende con il Sassuolo che spinge ma il Monza si difende con ordine. All’82’ il Sassuolo ci prova con Volpato che libera una conclusione da fuori area che termina molto alta. Al 95’ l’ultima occasione arriva per il Sassuolo con un’azione personale di Ceide che offre una palla velenosa a Mulattieri, ma il centravanti non riesce però ad inquadrare la porta da posizione ravvicinata.

VERONA-FROSINONE - Il delicatissimo scontro salvezza tra Hellas Verona e Frosinone termina senza vincitori. Al Bentegodi finisce 1-1 con il calcio di rigore di Suslov (dopo un primo penalty fallito da Duda) e il sigillo di Kaio Jorge nella ripresa. Con questo punto la squadra di Baroni raggiunge Udinese e Cagliari a 18 punti, mentre gli uomini di Di Francesco salgono a quota 23 portandosi proprio a +5 sulla zona retrocessione. Le prime battute di gare sono quasi tutte di marca scaligera: i padroni di casa partono più convinti ed iniziano ad aggredire gli avversari, tentando più volte d’impensierire Turati ma senza troppa fortuna. Superata da poco la mezz’ora di gioco arriva il primo episodio del match: Bourabia colpisce Noslin in area, l’arbitro lascia correre venendo poi richiamato dal Var per valutare l’episodio e assegnare calcio di rigore. Duda si presenta dal dischetto ma Turati lo neutralizza facendo proseguire la maledizione veronese.

Prima del riposo però c’è spazio per un altro episodio da rigore, ancora una volta a favore del Verona e di nuovo per un intervento falloso di braccio di Bourabia su girata aerea di Dawidowicz. Stavolta dagli undici metri si presenta Suslov che non sbaglia e fa 1-0. Nella ripresa il Frosinone prova a cambiare subito atteggiamento e al 58’ riesce a rimettere tutto in equilibrio con Kaio Jorge, che non sbaglia il colpo di testa sotto porta dopo una spizzata aerea di Barrenechea sul corner di Soule. Il Verona cerca subito di rispondere con il neo entrato Henry, fermato in tuffo da Turati dopo una girata mancina su assist di Noslin, mentre dall’altra parte Kaio Jorge ha un’altra chance di testa ma stavolta trova la respinta quasi sulla linea di Tchatchoua. Nel finale Cheddira sbaglia un colpo di testa da posizione invitante su cross da destra, ma la palla match più clamorosa la fallisce Henry qualche istante più tardi, sparando sul fondo una conclusione a tu per tu con Turati.