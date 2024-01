Inter, "gol irregolare di Lautaro Martinez": l'accusa della Fiorentina

29 gennaio 2024 a

a

a

Un k.o. che fa male, specie per il rigore sbagliato nel finale da Nico Gonzalez che avrebbe permesso un pari meritato dalla Fiorentina. Alla fine però al Franchi è passata per 1-0 l’Inter di Simone Inzaghi, che ha una partita in meno ma è già tornata in testa a +1 sulla Juve (1-1 sabato contro l’Empoli).

Dispiaciuto del risultato, ovviamente, è anche l’allenatore della Viola, Vincenzo Italiano: “Il rigore? Sono opportunità che non si possono sbagliare, purtroppo adesso stiamo vivendo questa maledizione dal dischetto che mi sta iniziando a non piacere — le sue parole — Così non va bene, perdiamo punti, perdiamo partite, però giocando così ci toglieremo ancora belle soddisfazioni”.

Italiano: “Nico Gonzalez? Sui rigori si deve tirare convinti”

Quello di domenica è il primo errore di Nico Gonzalez dagli 11 metri da quando è in Italia, dopo averne segnati 10 negli altrettanti tiri dal dischetto: "Gerarchie o non gerarchie, chi tira o chi non tira, chi è primo o chi è secondo, il problema è che chi arriva sul dischetto deve essere convinto — ha aggiunto l’allenatore —. Siccome qualche ragazzo ha ricevuto qualche critica, dico che lì è una situazione che diventa poi particolare. Abbiamo superato due turni di coppa battendo calci di rigore con i difensori, quindi nel momento in cui ti presenti sulla palla è questione di freddezza. Oggi Nico era chiaramente lui il rigorista, si può sbagliare. Però dobbiamo riprenderci tutto questo che non sta arrivando, perché tre rigori ci hanno fatto perdere tre partite e quindi abbiamo da recuperare qualcosa”.

Italiano: “Gol dell’Inter viziato da un blocco, era fallo”

Un altro grosso rimpianto di Italiano ha riguardato la rete della vittoria dell'Inter segnata nel primo tempo da Lautaro Martinez. Un'azione su calcio d'angolo che per Italiano sarebbe stata viziata da un blocco irregolare che avrebbe dovuto portare all'annullamento del gol: "L'Inter ha lavorato di mestiere con un blocco su Parisi, liberando Lautaro — ha concluso l’allenatore della Viola —. I blocchi nel calcio non vanno fatti. Gli arbitri dicono che ci sono blocchi e blocchi, se è stato un blocco irregolare si poteva anche fischiare. Personalmente non li alleno più, perché dicono che non si possono fare, però se poi perdi per una situazione del genere ti fa rosicare".