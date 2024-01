Jannik Sinner, Amadeus si gioca il gelato: la mossa per averlo a Sanremo

29 gennaio 2024 a

Un invito ufficiale che ha come destinatario Jannik Sinner. Dopo Novak Djokovic e Matteo Berrettini, anche il campione degli Australian Open 2024 potrebbe fare il suo ingresso sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo. Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, lo ha invitato pubblicamente attraverso la sua pagina Instagram. "Sanremo si ama", è l'esordio citando lo slogan di questa edizione, "Jannik Sinner si ama. Questo messaggio è per te. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente il mio invito per venire al Festival. Non devi cantare, non devi ballare - tiene a tranquillizzarlo - Devi solo prenderti la standing ovation del pubblico di Sanremo e di tutti gli italiani che hai fatto impazzire in questi mesi. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere applaudito a Sanremo. Ciao Jannik, sei il numero 1".

Eppure l'edizione 2024 del festival si terrà dal 6 al 10 febbraio, settimana in cui il tennista risulta per ora tra gli iscritti dell'ATP 250 di Marsiglia. Una cosa è certa: il conduttore di Rai 1 voleva il campione ben prima della sua storica vittoria. Il "no" però era arrivato in fretta; "Conoscendomi, io non ci andrei – aveva affermato al Corriere della Sera – Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere. Devo giocare a tennis, io".

Un impegno che ha dato i suoi frutti. L'impresa di domenica ha reso ancora più orgogliosa l'Alta Val Pusteria che ha dato a Sinner i natali. Qui è già pronta la "coppa Sinner", ovvero una coppa di gelato con una pallina di vaniglia a rappresentare la pallina da tennis con la carta stagnola attorno che richiama un trofeo. La prima "coppa Sinner" è stata servita al sindaco di San Candido, Klaus Rainer al "ora Mountain Dining".