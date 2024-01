Sinner e la lezione ai padri-zavorra: "Libero di provare"

30 gennaio 2024 a





"Grazie ai miei genitori per avermi lasciato libero di provare". Reduce dalla vittoria agli Australian Open 2024, Jannik Sinner ha voluto esprimere la propria riconoscenza nei confronti di Hanspeter e Siglinde. I due sono rimasti in Val Fiscalina e continuano a lavorare in un rifugio con appartamenti di Sesto Pusteria, Alto Adige. I genitori del tennista hanno dunque lasciato partire il figlio a 14 anni con direzione Bordighera. Insomma, da loro nessuna pressione, nessuna ansia di vedere sfondare il figlio, nessuna invasione di campo. Una vera e propria lezione a quei genitori-zavorra che vantano figli campioni. Basti pensare a Richard Williams, padre di Venus e Serena...

